وول ستريت تغلق على انخفاض بعد نشر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي

اختتمت مؤشرات بورصة وول ستريت جلسة تداولاتها على انخفاض بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) انقسام مسؤولي البنك حول الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهر محضر اجتماع المركزي لشهر يوليو تموز أن معظم صناع السياسة لا يزالون يعطون أولوية لمكافحة التضخم، مما يثير حالة من الغموض في الأسواق حول مسار أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.62 نقطة بما يعادل 0.76 % لينهي التداولات عند 4404.24 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 156.59 نقطة أو 1.15% إلى 13474.45 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 179.86 نقطة أو 0.51 % إلى 34766.53 نقطة.