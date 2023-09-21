وول ستريت تغلق على انخفاض بعد تثبيت «المركزي الأمريكي» سعر الفائدة

أغلقت مؤشرات وول ستريت، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مثلما كان متوقعًا على نطاق واسع، وعدّل توقعاته الاقتصادية برفعها، وحذر من أن معركة مكافحة التضخم أبعد ما تكون عن نهايتها.

واختتمت المؤشرات الثلاثة الجلسة منخفضة في أعقاب الإعلان، وملخص التوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط اللذين صاحبا الإعلان، ويتوقع البنك المركزي في المخطط رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية، هذا العام، لتصبح في نطاق 5.50 إلى 5.75%.

ووفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.02 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.62 نقطة، أو 1.53%، ليسجل 13468.57 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.13 نقطة، أو 0.23%، إلى 34439.60 نقطة.