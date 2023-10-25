وول ستريت تغلق على ارتفاع مدعومة بنتائج قوية وتوقعات متفائلة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع بعد سلسلة من النتائج القوية والتوقعات المتفائلة للشركات مما دعم إقبال المستثمرين على المخاطرة وأثار موجة صعود واسعة النطاق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وينصب التركيز على موسم أرباح الربع الثالث، ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يعلن قرابة ثلث الشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن النتائج.

وقال توماس مارتن كبير مديري المحافظ في جلوبالت في أتلانتا “قبل الأمس واليوم، كانت تقارير الأرباح مخيبة للآمال بعض الشيء، ولذا كان هذان أول يومين نشهد فيهما أرباحا أكثر تفاؤلا وقوة”.

وبحسب مجموعة بورصات لندن، تجاوز 81 بالمئة من بين 118 شركة مدرجة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي قدمت تقاريرها حتى الآن، توقعات المحللين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 204.97 نقطة أو 0.62 % إلى 33141.38 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 30.64 نقطة بما يعادل 0.73 % إلى 4247.68 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 121.55 نقطة أو 0.93 % إلى 13139.88 نقطة.

وتقدم سهم فيرايزون 9.3 % بعد أن رفعت توقعاتها السنوية للتدفق النقدي الحر، وصعد سهم جنرال إلكتريك 6.5 % بعد أن رفعت المجموعة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

ورفعت كوكا كولا توقعات مبيعاتها السنوية، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها 2.9%.

وقفز سهم شركة تكنولوجيا الطيران آر.تي.إكس 7.2 % بعد أن تجاوزت نتائجها التوقعات.