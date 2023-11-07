وول ستريت تغلق على ارتفاع.. مؤشر داو جونز الصناعي صعد نحو 0.10%

اختتمت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة على ارتفاع في نهاية تداولات، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التكنولوجيا، الخدمات الصحية والخدمات الإستهلاكية.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا عند 0.10%، ووصل الى خلال شهر أعلى مستوى قياسي له، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 تسلق بنحو 0.18% ومؤشر ناسداك ارتفع بنحو 0.30%.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم شركة آبل، الذي ارتفعت قيمته 1.46% أو 2.58 نقطة وبلغ سعره 179.23 عند الإغلاق. في المقابل، سهم شركة أمجين واصل ارتفاعه عند 1.10% أو 2.97 نقطة وأغلق عند سعر 272.83، في حين سهم مجموعة مايكروسوفت زاد 1.06% أو 3.73 نقطة بسعر 356.53 عند نهاية الجلسة.