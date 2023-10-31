«وول ستريت» تغلق على ارتفاع قبيل إعلان أرباح الشركات واجتماع المركزي الأمريكي

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في بداية أسبوع التداول الذي يتوقع أن يكون حافلا بإعلان شركات كبرى أرباحها وصدور بيانات اقتصادية مهمة وعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعات بشأن السياسة النقدية تستمر يومين.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في البورصة الأمريكية بما يزيد على 1% لتعوض عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.19 نقطة أو 1.19% ليغلق عند 4166.56 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 143.74 نقطة أو 1.14% ليصل إلى 12786.75 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 512.02 نقطة أو 1.58% إلى 32927.51 نقطة.