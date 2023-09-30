وول ستريت تسجل خسائر شهرية وفصلية

اختتمت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات آخر جلسات الربع الثالث من هذا العام، على تراجع مع تقييم صدور بيانات اقتصادية، في ظل فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون مؤقت، لتجنب الإغلاق الحكومي الوشيك.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.45% أو 158 نقطة إلى 33507 نقاط، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 1.35% و3.5% و2.6% على التوالي، ويقلص مكاسبه منذ بداية العام عند 1.1%.

وتراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.25% بما يعادل 11 نقطة عند 4288 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.75% و4.85% و3.65% على التوالي، ويقلص مكاسبه منذ بداية العام عند 11.7%.

بينما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 0.15% بما يعادل 18 نقطة عند 13219 نقطة، ليستقر دون تغيير عن إغلاق الأسبوع السابق، في حين سجل خسائر شهرية وفصلية بنسبة 5.8% و4.1% على التوالي، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام عند 26.3%.

وأظهر استطلاع الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، تراجع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث انخفضت دون متوسطها التاريخي للمرة السادسة خلال سبعة أسابيع، بينما ارتفعت التوقعات الهبوطية إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2% على أساس شهري عند 68.1 نقطة خلال شهر سبتمبر، مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بالقراءة الأولية بانخفاض إلى 67.7 نقطة.