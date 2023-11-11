وول ستريت ترتفع عند نهاية التعاملات.. مؤشر داو جونز الصناعي صعد نحو 1.15%

أغلقت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة على ارتفاع في نهاية تداولات، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التكنولوجيا، الخدمات الاستهلاكية والصناعات، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.15%، ووصل الى خلال شهر أعلى مستوى قياسي له، بينما عزز مؤشر ستاندرد آند بور 500 مكانته عند 1.56% وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 2.05%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم مجموعة اٍنتل الذي ارتفعت قيمته 2.80% أو 1.06 نقطة وبلغ سعره 38.86 عند الإغلاق.

في المقابل، سهم مجموعة مايكروسوفت واصل ارتفاعه عند 2.49% أو 8.98 نقطة وأغلق عند سعر 369.67، في حين زاد سهم شركة كاتربيلر 2.36% أو 5.53 نقطة بسعر 239.68 عند نهاية الجلسة.