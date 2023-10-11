«وول ستريت» ترتفع على وقع تصريحات جديدة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»

أغلق مؤشر داو جونز الأمريكي على ارتفاع، فيما أشارت تصريحات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى استراحة أخرى في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما حد من ارتفاع عوائد السندات.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪، أو 185 نقطة، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8٪، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافيل بوستيك، إلى التوقعات بأن الاحتياطي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة الشهر المقبل، موضحا: “أنا في الواقع لا أعتقد أننا بحاجة لزيادة أسعار الفائدة بعد الآن” لإعادة التضخم الزائد إلى هدف الاحتياطي من 2٪. وقال بوستيك ذلك خلال حديثه أمام جمعية البنوك الأمريكية يوم الثلاثاء.

ويتوقع حوالي 13٪ من التجار أن يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة في نوفمبر، مقارنة بـ 31٪ في الأسبوع الماضي.