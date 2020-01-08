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«وول ستريت»: الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز

بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق
المال - خاص 2:20 م, الأربعاء, 8 يناير 20 2:20 م, الأربعاء, 8 يناير 20

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أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الأربعاء، أن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أعلن عن استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردًّا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وأشارت استخبارات الحرس الثوري، إلى أن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لاسيما في قاعدة “عين الأسد” الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

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بقلم المال - خاص

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