«وولت ديزني» ترفع مؤشر داو جونز الجمعة وتباين المؤشرات

صعد مؤشر داو جونز الصناعي بقيادة شركة وولت ديزني في ختام تعاملات الجمعة بينما تراجع مؤشري ستاندرد اند بورد 500 وناسداك ليسجلا خسائر متواضعة وسط تضرر الثقة جراء انعدام اليقين بشأن تحفيز اقتصادي جديد،.

استمرار الخلاف حول المحفزات

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد تمويل فيدرالي لمدة أسبوع لتجنب إغلاق الحكومة.

وكذلك بغرض إتاحة فترة زمنية أطول لإجراء مناقشات منفصلة تخص إعانات لمكافحة مرض كوفيد-19 وخطة انفاق واسعة النطاق.

وتعمقت الخلافات بين المشرعين طيلة أشهر حول حزمة محفزات مالية جديدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بفعل إغلاقات ناجمة عن فيروس كورونا.

وقرر اندرو كيومو محافظ ولاية نيويورك الجمعة تعليق تناول الطعام داخل المطاعم في نيويورك على أن يسري القرار بداية من الاثنين.

وأظهرت البيانات الحديثة تباطؤ التعافي الاقتصادي في سوق العمالة.

وأظهر مسح لجامعة ميتشجان تحسن التفاؤل بأكثر من المتوقع في نوفمبر بينما ارتفع مؤشر للتضخم بشكل متواضع.

كان وزير الخزانة الأمريكية “ستيفن منوتشن” قد تقدم هذا الأسبوع لرئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” بمقترح يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار.

وفي سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

ومن المقرر توزيع لقاحي “موديرنا” و”فايزر” بعد موافقة السلطات التنظيمية على استخدامهما بشكل طاريء.

وأعلنت شركة “موديرنا” اليوم بأن الحكومة الأمريكية تقدمت بطلب لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.1% اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع في أكتوبر بنسبة 0.3%.

وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.5% أو ما يعادل 21 سنتا.

وأغلقت جلسة نيويورك عند 46.57 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 47.2 دولار وأقل سعر عند 46.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم فبراير بنسبة 0.6% أو ما يعادل 28 سنتا.

وأغلقت جلسة لندن عند 49.97 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.7 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.

صعود وولت ديزني

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 30046 نقطة.

وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 30071 نقطة وأقل مستوى عند 29820 نقطة.



وانخفض “إس أند بي 500” بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3663 نقطة.

وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 3665 نقطة وأقل مستوى عند 3633 نقطة.



وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.2% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 12377 نقطة.

وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى 12383 نقطة وأقل مستوى عند 12246 نقطة.

وقدمت أسهم شركة وولت ديزني الإعلامية أكبر دعم لمؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز 500 بصعودها بنسبة 13.59%.

وذلك بعد أن أعلنت الشركة مجموعة من العروض الجديدة لخدماتها المتعلقة بالبث المباشر.

وقالت الشركة إنها تتوقع صعود عدد مشتركيها العالميين إلى 350 مليون شخص بنهاية العام المالي 2024.

