ووصول 5500 طن ردة عبر ميناء بورتوفيق قادمة من اليمن

شهد ميناء بورتوفيق – التابع لهيئة موانيء البحر الأحمر – اليوم الثلاثاء،وصول السفينة “”LOTUS وعلي متنها 5500 طن ردة قادمة من اليمن .

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر وصول إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة إلي 9 سفن ،وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 625 شاحنة و 76 سيارة

و شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع ، 376 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 249 شاحنة و 14 سيارة، وصول وسفر 1320 راكب بموانيها .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1474 طن بضائع و 230شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.