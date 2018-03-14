ووصول ومغادرة 17 سفينة بضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء 104 سيارة نقل محملة بـ 4886 طن قمح .

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 149180 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33251 طنا .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6770 طن يوريا و 3700 طن فوسفات و 1800 طن رمل و 1050 طن ألواح جبس .

