وهامبوا السنغافورية تختار دولة عربية لتأسيس بنكها الرقمي

اختارت مجموعة وهامبوا السنغافورية التي تملك استثمارات في شركات تكنولوجيا عالمية البحرين لتوسس مقر بنكها الرقمي الجديد، حسبما أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين اليوم الخميس.

وأضاف المجلس أن البنك يستهدف بدء عملياته في نهاية هذا العام.

والبحرين منتج صغير للنفط وحصلت في 2018 على حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات جيرانها الخليجيين لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمانية في إطار صفقة مرتبطة بالإصلاح المالي.

وتحاول المملكة بشدة توسيع قطاع المالية والتكنولوجيا المالية فيها لتنويع وتقوية اقتصادها خارج فلك النفط.

وقال شون تشان الرئيس التنفيذي لوهامبوا “انبهرنا بسمعة البحرين الراسخة في قطاع الخدمات المالية والإطار التنظيمي الشفاف وتعهدها المستمر بالتعاون والابتكار”.