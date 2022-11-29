«ون ويب» تستهدف تغطية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخدمات الأقمار الصناعية

تستهدف شركة «ون ويب one web» الإنجليزية لخدمات الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الجغرافية تغطية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر بحلول يوليو 2023 .

وقال هيثم سالم، كبير مهندسى المبيعات بالشركة، إن إستراتيجيتها ترتكز على زيادة عدد الأقمار الخاصة بها إلى 600 بنهاية العام المقبل، بالإضافة إلى تقديم خدماتها لعدد من شركات الطيران الدولية، لافتا إلى أنها نفذت %70 من خطتها حتى الشهر الجاري .

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن one web تعتزم التوسع فى أسواق السنغال و جنوب السودان و إثيوبيا بحلول الربع الثالث من العام المقبل، وأن حجم استثماراتها يلامس المليار دولار.

وكشف عن إجراء الشركة مفاوضات مع عدد من الكيانات الكبرى لتقديم خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط، أبرزها مجموعة «أرامكو» القابضة السعودية بعد تنفيذ تجربة للخدمة معها خلال سبتمبر 2021.

وألمح إلى أن هيكل ملكية «ون ويب» يتوزع بين عدد من كبار اللاعبين فى قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الحكومة البريطانية من بينهم شركة «يوتلسات» لخدمات الأقمار الصناعية و مجموعة «سوفت بانك» اليابانية القابضة التى تمتلك حصصا فى شركات تكنولوجيا عالمية أخرى، فضلا عن مجموعة «بهارتى» الهندية.

يذكر أن «OneWeb» تأسست فى لندن عام 2012 و تعمل على تقديم خدمات الأقمار الصناعية بالمناطق النائية التى تفتقر للبنى التحتية، وعلى رأسها القطب الشمالى و ألاسكا.

وتدير الشركة عملياتها فى أسواق المنطقة منذ عام 2017 من خلال مكتبها بالسعودية ولديها نحو 30 عميلا فى أنشطة متنوعة منها النقل البحرى والطاقة.