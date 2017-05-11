ون جلوبال تُحَصّل تبرعات رسالة

المال– خاص:

وقعت مجموعة “ون جلوبال” الكويتية لحلول الخدمات المالية التكنولوجية عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والتلفاز إتفاقية تعاون مـشـترك مع جمعية “رسالة للأ عمال الخيرية” لتحصيل التبرعات عبر تطبيق “Og Money”.



تهدف الاتفاقية إلى الاعتماد على تطبيق “Og Money” كمنصة رئيسية مجانية بالهواتف الـذكية تتيح للمستخدمين فى أى وقت وكل مكان وبشكل أكثر سهولة وأمانا إمكانية التبرع لجمعية رسالة ومشروعاتها المختلفة من خلال اختيار المشروع المراد التبرع له والقيمة المالية المراد دفعها عن طريق كروت الائتمان – الخصم “فيزا وماستركارد” وذلك فى إطار استراتيجية نـشر خدمات الدفع الإلكترونى عبر الهواتف الذكية بالسوق المصرى، مما يسهم فى زيادة الوعى وتقليل الفجوة بين المستخدم والتطبيقات التكنولوجية المتطورة.

أوضح حسام فتحى، الرئيس التنفيذى لعمليات ون جلوبال مصر: “أن المستخدم يستطيع بضغطة واحدة أن ينهى إجراءات التبرع دون أى عناء فقط أن يكون متصلا بالإنترنت ومستخدما للتطبيق ويدخل على مشروعات “جمعية رسالة” “ويقوم بإدخال رقم الهاتف والقيمة المالية التى يريد التبرع بها مع اختيار أحد المشروعات الخيرية الذى يريد التبرع له ودور تطبيق “Og Money” هو حلقة الوصل بين جمعية رسالة والبنك”.



أضاف الرئيس التنفيذى لعمليات ون جلوبال مصر: “أن (ون جلوبال) تعمل على توفير كافة الأدوات والوسائل التي تسهم في تيسير تحصيل التبرعات من العملاء، بما يؤدي لزيادة حجم أعمال الشركة وجذب شرائح جدد من العملاء خلال الفترة المقبلة وتحرص مجموعة ون جلوبال دائما على توفير أكبر عدد من خدمات الدفع الإلكترونى التى يحتاجها العملاء باستخدام أحدث طرق الدفع المؤمنة التى توفر الوقت والجهد من خلال “Og Money” الذى أصبح متاحا عبر أنظمة التشغيل المختلفة”.



وقالت ريهام محيسن، مدير إدارة التواصل والإعلام بجمعية: “رسالة للأعمال الخيرية” نظرا للاعتماد اليومى على استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية بشكل دائم لإتمام المهام اليومية من عمليات بيع وشراء، ومتابعة للأخبار بشكل عام، وأخبار الطقس بشكل خاص، كذلك دفع الفواتير والأقساط الخاصة، كان علينا أن نجد لعمل الخير مكان ونافذة جديدة وميسورة للجميع يستطيع من خلالها المتبرع الوصول إلينا عبر آلية آمنة يسهل استخدمها، وتسهم في نفس الوقت في تيسير عمل الخير، ووصوله إلى مستحقيه، بالاستعانة بآليات وتقنيات جديدة تواكب تطورات العصر”.

أضافت لأن شركة (One Global) إحدى الشركات الرائدة في مجال الابتكارات الرقمية ومنصات المدفوعات الذكية، قامت «رسالة» بتحديد المشروعات التي سيسهل على المستخدم من خلالها الفئة المراد التبرع لها مثل «المساهمة في حملات الاغاثة السريعة للقرى الفقيرة في كل أنحاء مصر وتوصيل مياه صالحة للشرب وتركيب الأسقف إلى جانب كفالة الأيتام وكفالة المسنين وتوفير الكفالات الشهرية للعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية من الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة وتجهيز العرائس، وأيضا حضانات الأطفال حديثي الولادة بمستشفى رسالة»، وهذه الخدمة تسهم في تحويل التبرعات إلى نشاط سهل ومريح، وكذلك دقيق وواضح يوفر للمتبرعين القدرة على متابعة أثر تبرعاتهم بكل شفافية.