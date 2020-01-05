«ونش» تفاوض النصر للتصدير على نقل بضائعها فى السوق المحلية

قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة «ونش» للخدمات اللوجستية، إن شركته تتفاوض حاليا مع شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لتولى القيام بعملية النقل الداخلى لبضائعها.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة الحكومية، تتعامل مع عدد كبير سواء من الموردين أو المصدرين، ومن ثم فإنها تطمح أن تكون الناقل الرئيس لبضائع تلك الكيانات، والنصر للاستيراد والتصدير فى آن.

وقال إن «ونش» ستركز فى الفترة المقبلة، على خدمات نقل الأثاث، لا سيما وأن الإحصائيات والبيانات التى جمعتها الشركة، وقامت بتحليلها تشير إلى وجود 200 مليون رحلة نقل أثاث داخل محافظات الجمهورية سنويا.

وردا على قيمة رحلة “ونش”، أشار “إسماعيل” إلى أنه يتم حساب عملية النقل، وفقا لعدد من الآليات، وتختلف من سيارة لأخرى، وفقا لمعادلة سعرية وهى فتح العداد مقابل 100 جنيه، وسعر الكيلومتر4 جنيهات، يضاف إليها حساب الدقيقة الواحدة بـ1.75جنيه.

وقال على سبيل المثال:« حساب رحلة بدايتها من منطقة السراج مول، بمدينة ومكان الوصول، مسجد الشربتلى فى التجمع الخامس، فالمسافة 17 كم، ومدة الرحلة، 40 دقيقة، يتم حساب فتحة العداد بـ100 جنيه، زائد المسافة فى 4 جنيهات سعر الكيلو، فتكون قيمتها 68 جنيها، يضاف إليها مدة الرحلة 40 فى 1.75، يساوى 70 جنيها، فتكون القيمة النهائية للرحلة 238 جنيها.

ولفت إلى أن الشركة وضعت عدة اشتراطات، لقبول السائق، بينها ألا يقل السن عن 21 سنة، وتسليم بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة وأخرى للسيارة سارية، وموديل ما بعد عام 2004، وتسليم صحيفة الحالة الجنائية، واختبار المخدرات.

وشركة “ونش” للخدمات اللوجستية تأسست خلال العام الجارى، باستثمارات «مصرية ـ سعودية» لخدمات نقل البضائع فى مصر، وفلسفة عمل الشركة يقوم على نظام النقل التشاركى على غرار المنفذ فى شركتى “أوبر” و”كريم”، من خلال تطبيق إلكترونى باسم “ونش”.

ويتقدم صاحب الشاحنة للشركة للعمل تحت مظلتها وفقا لشروط محددة، ومن خلال التطبيق يتم التعامل مع العملاء والسائقين، لتقديم الخدمة وفقا لبنود التعاقد، ونصيب شركة “ونش” من الرحلة المنفذة %10.

مدحت إسماعيل