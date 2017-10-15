ونس يعزف موسيقاه الشعبية 9 نوفمبر المقبل

بمشاركة فرقتين من ألمانيا وهولندا رحاب صبحىيعقد منظمو مهرجان "ونس" لموسيقى الشعوب، مؤتمرا صحفيا لإطلاق الدورة الثالثة مساء يوم 9 نوفمبر القادم وسط القاهرة.وسيتم الإعلان خلال المؤتمر، عن التفاصيل الخاصة بفعاليات الدورة الثالثة،و التي تبدأ في نفس اليوم، وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل

بمشاركة فرقتين من ألمانيا وهولندا





رحاب صبحى



يعقد منظمو مهرجان “ونس” لموسيقى الشعوب، مؤتمرا صحفيا لإطلاق الدورة الثالثة مساء يوم 9 نوفمبر القادم وسط القاهرة.





وسيتم الإعلان خلال المؤتمر، عن التفاصيل الخاصة بفعاليات الدورة الثالثة،و التي تبدأ في نفس اليوم، وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل





وقال زكريا إبراهيم، مؤسس المرجان، في تصريحات له إن هذه الدورة تشهد مشاركة فرقة من Unterbiberger الألمانية، وفرقة Kapriol من هولندا، إضافة لمشاركة 7 دول محلية.





ويسعى مسؤلى مركز المصطبة من خلال تنظيم مهرجان “ونس” إلى إحياء الكنوز الموسيقية والغنائية الشعبية، وتسليط الضوء عليها، ومنح فرصة لها للتفاعل مع موسيقى الشعوب الأخرى، من خلال عروض يومية مستمرة طوال مدة المهرجان

