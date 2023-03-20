ومحاربة الكيانات الوهمية.. سياحة النواب تطالب بالنظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب ، اجتماعين مساء اليوم برئاسة النائبة نورا علي، بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي.

جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأشارت النائبة نورا علي، إلى أن مناسك العمرة والحج وزيارة من الأمور التي تلقى رغبة من الدولة في الحفاظ على حقوقهم وضمان تأديتهم المناسك بسلام.

وأوضحت أنه وفقًا لقانون بوابة العمرة، يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.

وتساءلت النائبة نورا على، رئيسة اللجنة لماذا التمسك بوجود محرم من السلطات المصرية في الوقت الذي قامت السلطات السعودية بإلغائه.

وفي نهاية الاجتماع وبعد نقاشات موسعة بين النواب و المشاركين، أوصت اللجنة بالآتي:

محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين واستمرار النظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة.

تشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود وخصوصاً لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة.

التنبيه على شركات الطيران مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل اصدار تذكرة السفر، وتفعيل مكاتب وزارة السياحة بالمطارات.

الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، وعلى غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.

الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عام، والشباب أقل من 25 عام، وكذلك شرط الحج مرة واحدة في العمر، وذلك بد ًء من الأعوام القادمة.

ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة ( رجب- شعبان- رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل كافة المشاكل التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع غرفة الشركات