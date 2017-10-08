ولي عهد دبي يفتتح فعاليات معرض جيتكس‎

المال - خاصافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة رقم 37 لمؤتمر ومعرض "جيتكس دبي" الدولي بالإمارات العربية المتحدة.وزار ولي عهد دبي، الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام وكان في استقباله ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يترأ

المال – خاص

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة رقم 37 لمؤتمر ومعرض “جيتكس دبي” الدولي بالإمارات العربية المتحدة.

وزار ولي عهد دبي، الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام وكان في استقباله ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يترأس الوفد المصري.

وتنعقد فعاليات المعرض خلال الفترة من 8 حتى 12 أكتوبر الجاري بمركز التجارة العالمي في دبي، بمشاركة خبراء وممثلي الجهات الحكومية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

من جانبه، استعرض ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإنجازات التي حققها القطاع خلال العامين الماضيين، وأبرزها تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين في كل من برج العرب بالإسكندرية وأسيوط، وإطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر الذي يعد أحد الخطوات الهامة للوصول الى المجتمع الرقمي، والمشروعات الخاصة بتنمية صناعة وتصميم الالكترونيات، خاصة في ظل إنتاج أول تليفون محمول مصري سيتم تصنيعه نهاية هذا العام في أحد مصانع الإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، مؤكدًا أن المشاركة المصرية في معرض جيتكس دبي لهذا العام تتميز بكونها فرصة لعرض استثمارات ومشروعات جديدة يتم الترويج لها عالميًا، ومنها الفرص المتاحة في منطقتي مدينة السادات وبني سويف التكنولوجيتين.

وأوضح القاضي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري استطاع أن يحقق تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال أدائه المتميز، وارتفعت معدلات النمو لتصل إلى 12.5% خلال العام المالي المنصرم، كما بلغت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.87 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتم توفير 90 ألف وظيفة مباشره وغير مباشرة، ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 3.2%.

وتفقد القاضي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الجناح المصري هذا العام، ورافقته في الجولة أسماء حسني الرئيس التنفيذ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في معرض ومؤتمر جيتكس من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، برعاية ودعم مشاركة 26 شركة مصرية داخل جناحين بالمعرض الذي يعتبر البوابة التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.