سيـــاســة

ولي عهد الكويت يهاتف بن سلمان عقب دخول العاهل السعودي للمستشفى

كما اطمئن أمير الكويت على صحة العاهل السعودي
المال - خاص 2:21 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20 2:21 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة العاهل السعودي الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية

،وقالت وكالة الأنباء السعودية “تلقى لأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية”.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ا العاهل السعودي اتصالاً هاتفيًا ، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شاهد الملك سلمان يستقبل السفراء الجدد ويعطيهم توجيهاته (صور)

المال - خاص 1:22 م, الأحد, 8 مارس 20

الحكومة تقرر اعتبار جامعتي الملك سلمان والجلالة من المشروعات القومية

صفية حمدي 3:36 م, الأربعاء, 4 مارس 20

أوامر ملكية بحركة تغييرات في الوزراء والهيئات في السعودية

محمود خاطر 6:01 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

السيسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان (صور)

هاني جميعي 6:19 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

ملك السعودية لترامب: نقف بجانب أمريكا فى حادث فلوريدا الأليم

محمد بدر 2:22 ص, السبت, 7 ديسمبر 19

الملك سلمان يدعو حكومات العالم لمواجهة هجمات «النفط» أيا كان مصدرها

المال - خاص 4:07 م, الثلاثاء, 17 سبتمبر 19