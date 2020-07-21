ولي عهد الكويت يهاتف بن سلمان عقب دخول العاهل السعودي للمستشفى

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة العاهل السعودي الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية

،وقالت وكالة الأنباء السعودية “تلقى لأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية”.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ا العاهل السعودي اتصالاً هاتفيًا ، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

