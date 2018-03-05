ولي عهد السعودية في الكاتدرائية لأول مرة

حسين رجب قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بزيارة المقر البابوي والالتقاء بالبابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم في بيان أن هذه الزيارة هي الأولى لولي

حسين رجب

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بزيارة المقر البابوي والالتقاء بالبابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم في بيان أن هذه الزيارة هي الأولى لولي عهد سعودي للكنيسة القبطية منذ نشأة المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢.

والزيارة أيضا هي أولى زيارات الأمير محمد بن سلمان الخارجية منذ توليه منصبه في يونيو من العام الماضي.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي للكاتدرائية في إطار زيارته الحالية لمصر والتي بدأت أمس ومن المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام.