ولي عهد السعودية : إذا لم ننجح في الضغط على إيران ستندلع حرب معها

سي إن إندعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المجتمع الدولي إلى الضغط اقتصاديًّا وسياسيًّا على إيران لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة، كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها "حاضنة الإرهابيين".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن ولي العهد السعودي، الذي يزور الولايات المت

سي إن إن





دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المجتمع الدولي إلى الضغط اقتصاديًّا وسياسيًّا على إيران لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة، كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها “حاضنة الإرهابيين”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن ولي العهد السعودي، الذي يزور الولايات المتحدة، قوله إن “العقوبات ستخلق مزيدًا من الضغط على النظام”، مضيفًا: “علينا أن ننجح لتجنب صراع عسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حربًا مع إيران خلال 10 أو 15 عامًا”.

واعتبر ولي العهد السعودي عدم التدخل في اليمن كان سيؤدي إلى أزمة أكبر، قائلا: “إذا لم نتحرك في عام 2015، لكان اليمن مقسمًا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة”. واعتبر أن تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية “علامة ضعف”. وقال: “إنهم يريدون أن يفعلوا كل ما يمكنهم قبل انهيارهم”.

وحول جماعة الإخوان المسلمين قال ولي العهد السعودي إن “الإخوان المسلمين هي حاضنة للإرهابيين”. وأضاف: “يجب علينا أن نتخلص من التطرف. بدون التطرف لا يمكن أن يصبح أحد إرهابيًّا”.