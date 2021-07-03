سيـــاســة

ولي عهد أبو ظبي يهنئ السيسي بافتتاح «قاعدة 3 يوليو» البحرية

القاعدة دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور عدد من ضيوف مصر
المال - خاص 2:36 م, السبت, 3 يوليو 21 2:36 م, السبت, 3 يوليو 21

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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين “قاعدة 3 يوليو ” البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.

والقاعدة دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور عدد من ضيوف مصر من بينهم ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

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وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.

كما تمنى المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بقلم المال - خاص

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