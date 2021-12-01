طاقة

ولي عهد أبو ظبي يطلق شراكة رائدة بين شركات إماراتية في مجال الطاقة

أطلق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، شراكة استراتيجية بين شركات "أدنوك" و"مبادلة" و"طاقة" لتصبح "مصدر" رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، بحسب ما نقلته روسيا اليوم وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة في "توتير": "قبل 15…

المال - خاص 11:40 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:40 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أطلق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، شراكة استراتيجية بين شركات “أدنوك” و”مبادلة” و”طاقة” لتصبح “مصدر” رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، بحسب ما نقلته روسيا اليوم

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة في “توتير”: “قبل 15 عاما أطلقنا (مصدر) لتنويع مصادر الطاقة وإرساء ركائز الاستدامة في الإمارات.. واليوم نطلق شراكة استراتيجية بين (أدنوك) و(مبادلة) و(طاقة)، لتصبح معها (مصدر) رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.. بإذن الله، نثق بالمستقبل وبكفاءاتنا الوطنية لتحقيق طموحات الإمارات”.

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ووفقا للتغريدة فإن هذه الشراكة تهدف بين “طاقة” و”مبادلة “و”أدنوك” إلى تعزيز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.

وتسعى الشراكة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصدر في مجال الطاقة المتجددة لأكثر من 50 غيغاواط بحلول 2030.

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