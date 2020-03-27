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ولي عهد أبوظبي يتصل ببشار الأسد ويؤكد دعم الإمارات في مواجهة كورونا «سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها»

محمد بن زايد آل نهيان: التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار
المال - خاص 9:27 م, الجمعة, 27 مارس 20 9:27 م, الجمعة, 27 مارس 20

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قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، أنه بحث هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا“.

مضفيا: ”وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة“.

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بقلم المال - خاص

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