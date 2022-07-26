ولي العهد: مشروع نيوم سيضيف 266 مليار دولار لحجم سوق الأسهم السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين إن مشروعه الرائد (نيوم)، وهو عبارة عن منطقة اقتصادية ضخمة بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار، سيتم تمويله جزئيا عبر طرح للاكتتاب العام متوقع في 2024، مشيرا إلى أن “نيوم ستُضيف تريليون ريال (266 مليار دولار) لحجم سوق الأسهم السعودية، على الأقل 1.2 تريليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق خمسة تريليونات”، بحسب وكالة رويترز.

تكلفة المرحلة الأولى من المدينة ستبلغ 319.39 مليار دولار

وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من المدينة ستبلغ 1.2 تريليون ريال (319.39 مليار دولار) وأن نصف هذا المبلغ سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة.

كان ولي العهد يتحدث إلى المراسلين والمهندسين المعماريين والمستثمرين وغيرهم أمس الاثنين في أثناء حضور عرض تقديمي لأحدث تطورات مشروع (ذا لاين)، وهو جزء رئيسي من نيوم.

السعودية ستستغل صناديق الثروة السيادية

وقال إن السعودية ستستغل صناديق الثروة السيادية فى الربع الأخير من العام الحالي لجمع جزء من المبلغ المتبقي البالغ 600 مليار ريال، والذي سيسهم فيه أيضا استثمارات القطاع الخاص وطرح عام أولي متوقع في 2024.

وستخصص السعودية أيضا 300 مليار ريال لصندوق استثمار مرتبط بنيوم، والذي سيستثمر في الشركات التي تتأسس هناك.

وأعلن ولي العهد السعودي لأول مرة عن خطط نيوم في عام 2017 في إطار خطة رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الأساسي في نيوم

وصندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الأساسي في نيوم، وهي مشروع على مساحة 26500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم العديد من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025.

نيوم هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة للحدود، أطلقه الأمير محمد بن سلمان فى 24 أكتوبر 2017 .

يقع المشروع في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية بـإمارة منطقة تبوك محافظة ضباء، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.

ويهدف المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ«نيوم» بحلول عام 2025.