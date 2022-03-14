أسواق عربية

ولي العهد السعودي يعتزم إنعاش الاقتصاد بنحو 570 مليار ريال حتى 2030

ومن المستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف
أيمن عزام 9:30 م, الأثنين, 14 مارس 22 9:30 م, الأثنين, 14 مارس 22

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أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  استراتيجية صندوق التنمية الوطني، والتي تستهدف ضخ 570 مليار ريال بحلول عام 2030 في اقتصاد المملكة.

قال الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، إنَّ استراتيجية صندوق التنمية الوطني تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافةً عبر عدة إجراءات.

إجراءات من قبل ولي العهد السعودي

وتشمل هذه الإجراءات تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.

يسهم الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.

ومن المستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.

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ومن المستهدف كذلك إيجاد العديد من فرص العمل في المملكة.

ترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، وتمكينها من تحقيق نموذج أعمال، ومحفظة مستدامة، وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي، والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وفق ما ورد على وكالة الأنباء السعودية.

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نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، قال: “تعكس الخطوة التزامنا الراسخ دائماً بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية”.

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بقلم أيمن عزام

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