ولي العهد السعودي يطلق مخططا عقاريا ضخما شرق المسجد النبوي الشريف

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي إطلاق شروع “رؤى المدينة”، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.الذي سيقام على 1.5 مليون متر مربع ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة في 2030.

وفق قناة العربية السعودية تنفذ المشروع شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة.

وأكد ولي العهد السعودي أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030

وقال إنه سيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية، ما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.



وأشار إلى أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، حيث يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030.

ولفت إلى وجود ساحات مفتوحة ومناطق خضراء تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع.

ويتميز المشروع الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية؛ بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل وتشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض.

ويهدف المشروع إلى تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل.