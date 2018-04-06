ولي العهد السعودي يبحث ورئيس الوزراء الفرنسي العلاقات الثنائية

وكالات:يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الإثنين، المقبل بباريس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين، حسبما أعلنت الجمعة رئاسة الوزراء الفرنسية.وقالت رئاسة الوزراء - في بيان

وكالات:

يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الإثنين، المقبل بباريس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين، حسبما أعلنت الجمعة رئاسة الوزراء الفرنسية.





وقالت رئاسة الوزراء – في بيان لها – إن إدوارد فيليب و ولي العهد السعودي سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية “بقصر ماتينيون” ستمتد على مأدبة غذاء عمل قبل أن يتوجها إلى محطة “ستاسيون إف”، وهي حاضنة ضخمة لمشاريع الأعمال، حيث سيلتقي بعدد من أصحاب الشركات الناشئة.

وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أعلنت، الخميس، أن ولي العهد السعودي سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا يومي 9 و10 أبريل الجاري وأنه سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء، لبحث عقد “شراكة استراتيجية جديدة” بين البلدين والملفات الثنائية.

وأوضحت أن جزءا من برنامج الزيارة لولي العهد سيركز على التكنولوجيات الجديدة والرقمية والاستثمارات المستقبلية والطاقة المتجددة.