ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة بدعم استقرار الطاقة العالمية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء التزام المملكة بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية

وتلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، في بداية الاتصال، بإعلان ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد ولي العهد، خلال الاتصال، التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن ولي العهد السعودي، في 23 اكتوبر الماضي، عن استهداف المملكة الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن هدف المملكة هو الوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مع المراعاة على ألا يكون لذلك تأثير مالي أو اقتصادي معاكس على مصدّري النفط.