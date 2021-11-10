سيـــاســة

ولي العهد الأردني يشهد تدريبات قوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي (صور)

تم عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية
أحمد اللاهوني 7:20 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 7:20 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً أحد الأنشطة التدريبية التى تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوى العسكرية .

بدأت الفعاليات بكلمة قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهم بالأمير الحسين بن عبدالله على أرض مصر، مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن .

اقرأ أيضا  الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا بعد نجاته من محاولة اغتيال

وتم عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية كأحد أذرع القوات المسلحة القوية، ثم انتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكترونى والذى يضم عدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومساعدات التدريب.

ونفذت مجموعة من مقاتلى قوات الصاعقة عدد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، والتى أصابت أهدافها بدقة عالية، أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة .

اقرأ أيضا  أبرز 4 تصريحات لرئيس مجلس النواب خلال الاسبوع الماضي

وفى نهاية الزيارة نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بياناً عملياً لإقتحام منشأة وتحرير الرهائن، ظهر خلال البيان مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف .

حضر الزيارة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة وسفير الأردن بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية .

اقرأ أيضا  السودان : الجيش يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

الرئيس السيسي: سعدت بلقائي مع الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية

المال - خاص 5:01 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

رئيسة تنزانيا للسيسي: نقدر دور مصر في صون السلم والأمن.. وحريصون على تطوير العلاقات في مختلف المجالات

المال - خاص 4:55 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

المؤبد والمشدد لـ5 متهمين بـ «داعش الزاوية الحمراء»

المال - خاص 4:41 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

مجلس الوزراء يستعرض نجاح اللجنة العسكرية في زيادة عدد قوات حرس الحدود برفح

صفية حمدي 1:23 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

بتوجيهات الرئيس السيسي.. صندوق «تكريم الشهداء» يعلن صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين

المال - خاص 2:02 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

المال - خاص 1:57 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21