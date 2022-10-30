وليد مرسي : المكاتب الاستشارية لاعب رئيسي في قطاع العقارات

قال وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب دي سي اي بلس معماريون للاستشارات، إن المكاتب الاستشارية قي الوقت الحالي أصبحت لاعبًا رئيسيا مع المطور العقاري في مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضي بأقصى قدر ممكن.

جاءت تصريحات مرسي خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة المال جي تي إم.

يشار إلى أن تنظم شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.