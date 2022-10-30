وليد مرسي : الاستشارات الهندسية تحمي المطورين من تقلبات السوق

قال المهندس وليد مرسي رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية و التصميمات أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية وخاصة فى ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بإنشاء مدن جديدة خضراء متوافقة بيئيا ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أول نموذج حقيقى للتخطيط العمرانى البيئى والمستدام

وأشاد مرسي خلال مشاركته في المؤتمر العقاري الذي نظمته المال جي تي إم أن مدن الجيل الرابع التي دشنتها مؤكدا أنها مشروعات عصرية مستدامة تواكب التطورات التقنية في العالم التى تستخدم فى بناء المدن الذكية مؤكدا أن هذه المشروعات غيرت مفهوم الهندسة الاستشارية و التصميمات المعمارية خصوصا العاصمة الإدارية حيث أنها أول مدينة ذكية فى الوطن العربى و لها شروط محددة فى البناء من حيث الاستدامة و توفير الطاقة و الحفاظ على البيئة

.

أشار إلى أن تلك الشروط دفعت شركات التطوير العقارى إلى الاستعانة خبراء الاستشارات الهندسية و تخطيط المدن و التصميم الداخلى القادرين على تقديم منتج عقاري ومشروعات فريدة من نوعها ومتميزة تحقق التكامل بين كافة الخدمات الإستشارية والإنشائية لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة التى تستهدفها شركة العاصمة الإدارية

وأكد مرسي وجود اتجاه متزايد في مجال حلول التمويل الأخضر مع ارتفاع معدلات اعتماد الحلول الصديقة للبيئة في تصميم المباني.

وأشار إلى أن المستقبل يحمل المزيد من الاحتمالات لطرح مثل هذه المنتجات لدى مختلف أطراف التمويل، لا سيما وأن خيارات العملاء ستكون أوسع عند التفكير بشراء عقارات موفرة للطاقة وأكثر صداقة مع البيئة

وأضاف السوق العقاري في مصر من أكثر النشاطات التي تتميز بالإبداع والتميز، حيث أن التصميمات العقارية للمشروعات العقارية من الأشياء المهمة بشكل كبير في إنشاء المشروعات العقارية، حيث المنطقة والمكان الذي سيتم بناء المشروع عليه تختلف من منطقة لأخرى ومن مجال لآخر، سواء كان مشروعا تجاريا أو فندقيا أو سكنيا، حيث أن شكل المبنى يختلف من نوع لآخر.

وقال إن شركات الاستشارات الهندسية للمشروعات العقارية من أكثر النقاط أهمية في بناء المشاريع والمباني، حيث أن الشكل والجودة والبنية الأساسية وحجمه وتقسيمه يفرق بشكل كبير في جودة ونجاح المشروعات.

وأشار إلى أن شكل المبنى يتم مراعاة فيه الفئات التي يتم تقديمه لها، فالمشروعات الطبيه والمباني الطبية لها شكل مميز لها يختلف عن المباني والمشروعات التجارية أو الإدارية أو الفندقية والسكنية.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت المشاريع المزدوجه، والتي يكون فيها دمجا لعدد من أنواع المشروعات في منطقة واحدة، والتي تحتوي على أدوار طبية، وأدوار تجارية ووحدات سكنية وفندقية، موضحا أنه يتم الفصل بين كل نشاط وآخر من خلال التصميمات في المبنى الواحد والشكل الداخلي