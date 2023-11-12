وليد مرسى : عدم الجاهزية أكبر أزمات المطورين العقاريين في السوق المصرية

قال وليد مرسي رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، إن عدم الجاهزية يعتبر أكبر المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين بشكل عام في السوق المحلية .

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن مكاتب الاستشارات الهندسية في السوق المصرية، أثبتت جدواها خلال الفترة الأخيرة، فهي تسبق في خبراتها العديد من نظيرتها الخارجية .

ولفت مرسي إلى أن السوق المصرية لديها خبرات كبير في مجال الاستشارات الهندسية، وأوضح أنه عادة ما يكون هناك نوع من التكامل بينها وبين نظيرتها العالمية بغرض تحقيق مزيد من الاستفادة .