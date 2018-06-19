وليد مختار: إطلاق مشروع جديد بالشيخ زايد ونستهدف مضاعفة المبيعات

■ نسعى لتحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بزيادة %100 عن 2017 المال-خاص كشف المهندس وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان للاستثمار والتنمية عن عزم الشركة إطلاق مشروع جديد على 50 فدانا بالشيخ زايد، خلال الربع الأخير من العام الجارى. ولفت مختار فى حوار مع «المال» إلى مخططات الش

■ نسعى لتحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بزيادة %100 عن 2017



المال-خاص

كشف المهندس وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان للاستثمار والتنمية عن عزم الشركة إطلاق مشروع جديد على 50 فدانا بالشيخ زايد، خلال الربع الأخير من العام الجارى.

ولفت مختار فى حوار مع «المال» إلى مخططات الشركة التوسعية فى المرحلة الحالية، وكذلك فرص الاستثمار فى القطاع العقارى والتحديات التى تواجه الشركات.

وقال إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتخطى الـ 2 مليار جنيه خلال العام الجارى فى مشروعاتها، كما تتوقع تحقيق مبيعات تعاقدية حوالى 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى، وبلغ حجم المبيعات التعاقدية 2 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال الـ 15 عاماً الماضية تنفيذ 7 مشروعات سكنية و10 مشروعات تجارية وإدارية، وتم بالفعل تسليم وإشغال معظم هذه المشروعات، وكانت أغلب مشروعات الشركة فى غرب القاهرة، ما بين مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والقرية الذكية.

وأوضح أن متوسط عدد الوحدات بكل مشروع يتراوح ما بين 250 و500 وحدة سكنية، بإجمالى 2000 وحدة، ونجحت الشركة الشركة فى الانتهاء من تسليم جميع الوحدات بمشروع «جيرة» على مساحة 60 فدانا، و«جوار» بإجمالى عدد وحدات 249 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع «جيدار» وتجرى حاليا التشطيبات النهائية، وتبلغ مساحته 43 فدانا وعدد وحداته 234.

وأشار إلى أن آخر مشروعات الشركة كان مشروع «فيدا» والذى تم افتتاحه مطلع العام الجارى، وهو مشروع عبارة عن فيلات وشقق سكنية على طريق مصر – إسكندرية الصحراوى وتحديدًا فى المنطقة الاستثمارية الجديدة، ويقع على مساحة 30.5 فدان، وتم بالفعل بيع ما يقرب %30 من المشروع وهى النسبة التى تمثل إجمالى وحدات المرحلة الأولى.

وقال إن المشروعات السابقة التى نفذتها الشركة حصلت عليها من خلال المزايدة عبر المظاريف المغلقة، وتهتم الشركة حاليا بتوسعة محفظة أراضيها عبر آلية الشراكة، وقد تقدمت إلى الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً، ونافست على مشروعين أحدهما بالتجمع الخامس على مساحة 103 أفدنة وتحديداً على امتداد شارع التسعين، والآخر بتوسعات مدينة الشيخ زايد على مساحة ألف فدان.

وأرجع مختار تركيز الشركة على مساحة أكبر فى امتداد الشيخ زايد، للاسم القوى الذى بنته الشركة فى منطقة غرب القاهرة، حيث أصبحت الشركة من ضمن الخيارات الأولى لأى عميل يرغب فى امتلاك وحدة فى غرب القاهرة.

وأكد أن آلية الشراكة مع الدولة تمكن المطور من المنافسة على أراض بمساحات أكبر، وتوجيه كامل السيولة المالية المتاحة لديه لعملية التنفيذ، وذلك بعد التحرر من سعر الأرض الذى كانت تتكبده الشركة فى السابق، وهو ما يعمل فى النهاية على تسريع دورة المشروع العقارى، وفى ذات الوقت يحقق للدولة إحداث التنمية السريعة للمدن الجديدة.

وأكد العضو المنتدب لـ«إيوان» أن القطاع العقارى يمتلك فرصا هائلة للتطور خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بارتفاع الطلب الهائل على العقار ووجود فجوة تراكمية بين معدلات الطلب وحجم المعروض، فى الوقت الذى يتحسن المناخ الاستثمارى ويحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة، وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وهو ما سيعوض التباطؤ الذى كان سمة القطاع العقارى خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى حجم الاستثمارات الموجهة إلى السوق المصرية من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يزيد من معدلات نمو السوق، ويحفز الشركات على التوسع الدائم وتنفيذ مشروعات كبرى من شأنها توفير فرص عمل لقطاع كبير من المصريين.

وأشار إلى أن تاريخ الشركة أكسبها المصداقية، خاصة فى ظل التزامها بمواعيد التسليم بإجمالى عدد وحدات مسلمة يبلغ ألف وحدة تفريبا، علاوة على تقديم خدمة ما بعد البيع على أعلى مستوى، فى ظل وجود عدد كبير من المطورين عجزوا عن تسليم وحداتهم فى مواعيدها، لافتا إلى أن وجود هذا الكم من الوحدات المسلمة ساهم فى اكتساب ثقة المنظومة المصرفية، وأصبحت الشركة لا تجد أى عوائق فى الحصول على تمويلات بنكية.

وأوضح أن أهم ما يميز الشركة ويجعلها قادرة على الوفاء بالمساحات الكبيرة التى تتنافس عليها، هو امتلاكها لعدد من الشركات الشقيقة العاملة فى قطاعى المقاولات والاستشارات الهندسية، وهو ما يمكن الشركة من تقديم خدمة متكاملة وبأسعار تنافسية فى القطاع.

وكشف مختار أن الشركة تضع أمامها خيار القيد فى البورصة، وهو خيار يجب أن يكون فى ذهن جميع المطورين العقاريين الراغبين فى توسيع قاعدة أعمالهم، ولكن الشركة عمدت إلى زيادة محفظتها العقارية من الأراضى، مع إجراء هيكلة داخلية بالشركة وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية.

