وليد فودة: استحدثنا 6 برامج تدريبية في المركز المصري للقيادة الآمنة.. وأعمال التطوير لا تتوقف

قال اللواء وليد فودة، المدير التنفيذي للمركز المصري للقيادة الآمنة، والمملوك للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عمليات التطوير والتحديث بالمركز لا تتوقف؛ وذلك لمواكبة أحدث النظم والبرامج العالمية لتدريب السائقين.

وأضاف فودة، في تصريحات له، أن المركز يستهدف توسيع نشاطه ليشمل تدريب جميع السائقين؛ وليس فقط سائقو المركبات السياحية، مشيرًا إلى أنه تم استحداث 6 برامج تدريبية متخصصة.

وأشار إلى وجود إقبال كبير من شركات وهيئات عدة على تدريب سائقيها بالمركز، موضحًا أن عدة سفارات لدول كبرى تحرص على تدريب السائقين لديهم.

وتابع أنه أشادت تلك السفارات بالمستوى المتميز للمركز والمدربين به، موضحًا أنه يتم تدريب السائقين على 3 مراحل وهي القيادة الآمنة، والقيادة الوقائية، والقيادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن مرحلة القيادة الوقائية تقوم بتدريب السائق نفسيًّا حتى يستطيع التصدي لأي مخاطر في الطريق تتسبب في التوتر،

أما عن مرحلة القيادة الاقتصادية فهي كيفية التوفير في الوقود، وأهم مرحلة وهي القيادة الآمنة تشمل تدريبًا كليًا للقيادة السليمة الآمنة.

وأعلن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز المصري للقيادة الآمنة، والذي سيسهم بشكل كبير في أعمال تطويره وسهولة التواصل معه، والاطلاع على البرامج التدريبية به.

في سياق متصل، تم تكريم أحمد محمد أحمد؛ وهو السائق رقم 70 ألفًا الذي يتم تدريبه بمركز القيادة الآمنة، كما تم تكريم عدد من الشركات وهي: خالد معاطي مدير عام شركة فوكس للزيوت،

وحمزة غوشة الرئيس التنفيذي لشركة مسلك المصرية، والمهندس محمد علي مدير شركة القائد للخدمات اللوجستية.