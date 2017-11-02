وليد فواز: سعيد بجائزة استفتاء الجمهور في مهرجان الأهرام

المال - خاصأعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، في استفتاء الجمهور بمهرجان الأهرام للدراما، عن دوره في مسلسل طاقة نور، والتي حصدها بنسبة 62.8% من أصوات المشاركين على الموقع الإلكتروني للحفل.وأكد فواز، في تصريحات خاصة لـ"المال"، اعتزازه بالجائزة، لكونها جاءت من ا



المال – خاص

أعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، في استفتاء الجمهور بمهرجان الأهرام للدراما، عن دوره في مسلسل طاقة نور، والتي حصدها بنسبة 62.8% من أصوات المشاركين على الموقع الإلكتروني للحفل.

وأكد فواز، في تصريحات خاصة لـ”المال”، اعتزازه بالجائزة، لكونها جاءت من استفتاء جماهيرى، لافتا إلى حرصه على تقديم أعمال ترضي الجماهير، وتعزز مكانته لديهم.

وحرص الفنان الشاب على حضور حفل تكريمه بمهرجان الأهرام للدراما، ‏أمس الأول، بفندق “كامبنسكي” بالتجمع الخامس، باللوك الجديد الذي يستعد لتقديمه في مسلسل “خيانة عظمي”، من خلال مظهر عصرى مميز.

وأكد فواز حرصه علي الظهور في الحفل باللوك الجديد، الذي يستعد لتقديمه في مسلسل “خيانة عظمي”، والذي تشاركه بطولته كل من الفنانة هالة فاخر ومي سليم ونجلاء بدر.

وأشار الي أن المسلسل تدور أحداثه حول المفهوم الحديث للجاسوسية في الألفية الجديدة، وكيف تغير شكل الجاسوس في عصرنا الحالي، بعد انتشار الإنترنت والسوشيال ميديا، وما أحدثه التطور الجديد في التكنولوجيا، قائلا: “العمل يقدم شكلا جديدا للجاسوس بعيدا عن الشكل القديم له، وعما هو متعارف عليه في أذهاننا، فنحن هنا نرصد الدهاء والمكر للشكل الجديد للجاسوس، الذي أصبح أقرب إليك مما تتصور، ومن الممكن أن تكون متورطا معه دون أن تعلم أو تدري”.

وأعلن فواز بدء تصوير مسلسل «خيانة عظمى» خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على قناة cbc خلال فبراير 2018.