وليد فارس يكتب: إجراءات التأمين على السكن؟

يرغب كثيرون فى رفع مستوى حماية مسكنهم لكونه أهم ممتلكاتهم وأولادهم ومصدر الاستقرار والأمان لهم من خلال اللجوء إلى عمل وثيقة تأمين حماية المسكن لتفادى احتمالات حدوث خسائر تهدد بقاء العقار أو محتوياته ضد العديد من الأخطار.ويقول وليد فارس رئيس قطاع الاكتتاب - عدا السيارات بشركة "طوكيو مارين " ج

يرغب كثيرون فى رفع مستوى حماية مسكنهم لكونه أهم ممتلكاتهم وأولادهم ومصدر الاستقرار والأمان لهم من خلال اللجوء إلى عمل وثيقة تأمين حماية المسكن لتفادى احتمالات حدوث خسائر تهدد بقاء العقار أو محتوياته ضد العديد من الأخطار.

ويقول وليد فارس رئيس قطاع الاكتتاب – عدا السيارات بشركة “طوكيو مارين ” جينرال تكافل، إن وثيقة تأمين المسكن كمبنى ومحتويات تشبه تماما وثيقة حماية جدران المسكن.

وأضاف أن العقار فى حال كان مؤجرا تقوم شركة التأمين بعمل وثيقة حماية له ضد السطو والحريق والأخطار الإضافية، علاوة على عمل تأمين مسؤولية تجاه المالك لعدم رجوعه علي المستأجر حال تحقق الخطر.

وأشار إلى أن شركة التأمين توفر التغطية التأمينية للمسكن، سواء كان مملوكا أو ممولا بقرض ضد السطو والحريق والأخطار الإضافية والزلازال والشغب وانفجار مواسير المياه والعواصف والغاز وسقوط الطائرات.

وتابع أن الأوراق المطلوبة لتأمين المسكن، هى إثبات الشخصية وطلب التأمين الذى يحتوى على أوراق ملكية العقار الرسمية كاملة، والعنوان الموجود فيه وكشف بمحتويات المنزل، خاصة وأنها الأوراق نفسها التى سيتم طلبها عند صرف التعويض حال تحقق الخطر.

وأوضح أن العميل يقوم بوضع القيمة المادية لمنزله بعد عمل المعاينة له من قبل خبراء شركة التأمين، لافتا إلى أن العميل يحصل على التعويض بموجب القيمة الحقيقية للمبنى ومحتوياته عند التعويض، أى بأخذ القيمة السوقية أو مبلغ التأمين أيهما أقل، وذلك فى غضون 10أيام عمل من آخر مستند تطلبه إدارة الشركة.

وأضاف أن شركات التأمين تقوم بصرف التعويض نقديا أو من خلال مسكن بديل فى حالة تلف المسكن المؤمن عليه تماما، أو عمل الإصلاحات الكاملة له فى حال تحقق الخطر، أو استبدال المسكن القديم بجديد فى حالة الهلاك الكلى.

ولفت إلى ضرورة مراعاة قيمة العقار سنويا فكلما زادت القيمة كلما زاد القسط، مضيفا أنه فى حال وجود تمويل بنكى أو من شركة عقارات، يكون التأمين شرطا للحصول على المنزل، علاوة على أن الجهة الممولة تقوم بعمل وثيقة تأمين حياة للمقترض، لضمان سداد القرض أو الرجوع على شركة تأمين الحياة للسداد فى حالة عجز العميل أو وفاته.