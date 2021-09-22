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وليد عوف: يجب أن يتحول كل فرد لرجل إطفاء لمواجهة تأثيرات «كورونا»

المرأة أكثر إدراكا لأى خطر يواجه الأسرة
ماهر أبو الفضل 1:40 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 1:40 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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قال وليد عوف؛ العضو المنتدب لشركة ميد مارك لوساطة التأمين؛ إن رأس المال البشري هو الأهم في قياس تأثير فيروس “كورونا” علي القطاعات المختلفة.

وأضاف عوف في الجلسة المعنونة بـ”التميز في تطوير الأعمال – التحديات والحلول” بالملتقى الإقليمي الثالث للاتحاد المصري للتأمين، وترعاه “المال” إعلاميا، أن الأثر السلبي لفيروس “كورونا” مرتبط  بشكل أساسي بالاكتئاب أو القلق والتوتر والإرهاق، لافتا إلى أن المرأة في العموم أقل وعيا من الرجل لكن في حال وجود خطر يهدد الأسرة تصبح المرأة أكثر إدراكا ووعيا.

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الدول التى لديها موارد مالية الأكثر تأثرا بالوباء

وأوضح أن فيروس كورونا أثر علي السلوك البشري، ومن ثم يجب أن يتحول كل فرد إلى رجل إطفاء؛ أي إطفاء خطر الحريق والحد من خسائره كنوع من ترويض هذا الخطر.

وأكد عوف أن بعض الثقافات أكثر حظا من أخري ؛ لكن الدول التي لديها موارد مالية أكبر هي صاحبة النصيب الأكبر من التأثير السلبي للوباء، عكس دولة مثل مصر ؛ فتبعات الفيروس كانت أقل اقتصاديا من حسن الحظ، رغم عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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