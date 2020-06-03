وليد عوض يستعرض الفرص الاستثمارية المستقبلية لميناء دمياط

عدد من الفرص الاستثمارية التي كشف عنها رئيس هيئة ميناء دمياط خلال ورشة عمل معهد تدريب الموانئ

كشف اللواء بحري وليد عوض ، رئيس هيئة ميناء دمياط ، عن إنشاء منظومة الشباك الواحد بميناء دمياط والذي ستديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” خلال العام الجاري 2020 .

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي عقدها معهد تدريب الموانئ اليوم الأربعاء عبر خاصية “زووم”، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد طرح عدد من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الهيئة لتنويع مصادر الهيئة ودخولها مستقبلا.

MTS في ميناء دمياط خلال العام الجاري 2020

يذكر أن المصرية لتكنولوجيا المعلومات تعاقدت مع مصلحة الجمارك لتطبيق منظومة الشباك الواحد بالموانئ المصرية، وتم البدء منذ نهاية العام الماضي في منفذي مطار القاهرة الجوي وميناء غرب بورسعيد.

ومن أهم سمات النافذة الواحدة أنها منصة حكومية مركزية موحدة تضم كافة الشركاء في العملية التجارية وعمليات النقل والجهات الرقابية، وتقوم بتنفيذها على أرض الواقع شركة ” MTS ” وفقا لمصلحة الجمارك.

محطة لوجستية برصيف 300 متر

وحسب رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء وليد عوض فان من أهم تلك الفرص محطة لوجستية بطول رصيف 300 متر وساحة خلفية قدرها 72 ألف متر مربع، وذلك بهدف توفير الدعم اللوجستي للسفن العاملة بحقول الغاز البحرية، وتوفير خدمات اصلاح سفن وخدمات الغطس وقطع غيار حرجة، وامداد السفن بالمياه والطعام والوقود .

مشروع للصب الجاف على مساحة 130 ألف متر مربع

كما يتم تجهيز مشروع أخر للصب الجاف أيضا وتداول الحبوب على مساحة قدرها 130 الف متر مربع على أن يتم إنشاء مصانع قيمة مضافة مرتبطة بالحبوب، حيث تعد ميناء دمياط من أهم الموانئ المستوردة للحبوب بين الموانئ المصرية.

وتعد المحطة مقسمة الى عدة أقسام وهي ساحة مقسمة الى 35.5 ألف متر مربع، وأخرى بمساحة 25 ألف متر مربع، وساحة بمساحة 15 ألف متر مربع، وأخرى على مساحة 26 ألف متر مربع، وساحة أخرى على مساحة 28.5 الف متر مربع.

تطبيق النقل متعدد الوسائط بالميناء

وتابع رئيس هيئة الميناء أن ميناء دمياط به معظم وسائل النقل بما يكفل تطبيق النقل متعدد الوسائط، مشيرا الى أن وجود النقل البحري، والنقل النهري والنقل البري، بالإضافة الى النقل عن طريق السكة الحديد.

وأوضح اللواء وليد عوض أنه ضمن المشروعات أيضا التي يتم تجهيزها للطرح مشروع متكامل عبارة عن محطة لتداول الحبوب والصناعات المرتبطة بها من خلال رصيف بطول 250 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع .

ويقع ميناء دميا شمال الدلتا بمساحة كلية 11.8 مليون متر مربع، بأطوال أرصفة 6600 متر مربع، وإجمالي ساحات ومخازن تصل الى 1.2 مليون متر مربع ويصل طول الممر الملاحي 11.4 كيلو متر وبه شبكة طرق تصل الى 22 كيلو متر، وبه قرابة 7 محطات مختلفة.