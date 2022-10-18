وليد عبداللطيف عن لقاء الزمالك أمام سموحة: مواجهة طارق العشري مش سهلة

يرى وليد عبداللطيف، لاعب نادي الزمالك السابق، أن المواجهة المرتقبة غدًا، بين الزمالك وسموحة، في افتتاح مباريات القلعة البيضاء للموسم الكروي الجديد 2022-2023 لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصًة وأنها أمام خصم لديه مدرب يُدعى طارق العشري، ولديه الكثير من الخبرات لإدارة مثل هذه المباريات.

وتستعد قلعة ميت عقبة البيضاء، لمواجهة سموحة في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المقاولون العرب.

وقال وليد عبداللطيف، خلال تصريحات خاصـة لـ”المال”: مباراة سموحة غدًا صعبة للغاية على الزمالك، نعم نحن نثق كثيرًا في جوسيفالدو فيريرا واللاعبين، إلا أن مواجهة مدرب بحجم طارق العشري، تُزيد من صعوبة مثل هذه المباريات، إضافة إلى كونها اللقاء الأول لكلا الفريقين مما سيمنح الفريق السكندري رغبة في الاحتفاظ ولو بنقطة واحدة مع بداية الدوري.

وأضاف: الزمالك قبل هذه المواجهة خاض لقائين في دوري أبطال إفريقيا وبالتحديد في الدور التمهيدي، ورغم أن الفريق لم يظهر بالشكل الأمثل خلال المباراتين، وبالتحديد تلك التي أقيمت في القاهرة، إلا أن ذلك يأتي بسبب بداية الموسم وعودة اللاعبين من الراحة التي حصلوا عليها، وهو أمر طبيعي.

وتابع: أيضًا تواجد عدد كبير من اللاعبين المنضمين حديثًا، كل هذه الأمور تجعل التوافق والتفاهم والتناسق بين الفريق غير مكتمل، ولكن مباراة تلو الأخرى، سيعود الزمالك لقوته خاصًة مع الصفقات الجديدة التي دعمت الفريق مؤخرًا.

وتطرق عبداللطيف للحديث عن قرار رابطة الأندية بشأن خوض بعض الجولات خلال فترة كأس العالم، موضحًا أنه أمر جيد للغاية، لأنه سيفيد الكرة المصرية ومصلحة الأندية من أجل انتهاء الدوري بشكل جيد وطبيعي مثل كافة الدوريات الأوروبية، على أن يحصل اللاعبين على راحة مناسبة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعن المنافسة على الدوري هذا الموسم، يرى عبداللطيف أن هناك العديد من الفرق التي أبرمت صفقات جيدة للغاية خلال موسم الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يزيد من صعوبة المنافسة على الدوري الممتاز.

وأتم حديثه: الفريق الأجهز نفسيًا وبدنيًا على مدار الجولات بالكامل، والمدير الفني الذي سيقوم بعمل “روتيشن” مناسب بين اللاعبين من أجل الحفاظ عليه من الإجهاد، سيكون لديه الحظ الأوفر للتتويج بلقب الدوري.