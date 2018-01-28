وليد عباس: طرح 10 آلاف فدان استثمارى على المطورين

خطة من 5 محاور تتواكب مع أهداف دفع الاستثمارات وتوسيع الرقعة العمرانية حققنا طفرة إدارية فى الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وأصدرنا 75 قرارا وزرايا فى عام واحد لأول مرة500 قطعة أرض خدمى استثمارى بالمدن الجديدة بزيادة %60 عن العام الماضى 76 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين وتنفيذ 180 ألف وحدة

خطة من 5 محاور تتواكب مع أهداف دفع الاستثمارات وتوسيع الرقعة العمرانية

حققنا طفرة إدارية فى الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وأصدرنا 75 قرارا وزرايا فى عام واحد لأول مرة

500 قطعة أرض خدمى استثمارى بالمدن الجديدة بزيادة %60 عن العام الماضى

76 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين وتنفيذ 180 ألف وحدة بمختلف المدن

نسعى لتوفير 75 ألف فرصة عمل مباشرة خلال العام بخلاف غير المباشرة

إقامة 4 مدن جديدة فى الصعيد وسيناء والبحر الأحمر واعتماد المخططات الإستراتيجية لنحو 229 ألف فدان





دور إبراهيم:



عمدت هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الآونة الأخيرة، إلى اتباع إستراتيجية متوازنة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن والمستثمرين، من الأراضى الجاهزة والخدمات، والعمل على توسيع الرقعة العمرانية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية، والمستقبلية وتوفير الخدمات التى تسهم فى جذب المواطنين، إلى المدن الجديدة.

«المال» حاورت المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والذى كشف عن خطة الهيئة وقطاع التخطيط والمشروعات خلال عام 2018 والمحاور المتبناة لتحقيق أهدافها فى دفع الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وكذلك وضع إستراتيجيات للإسراع بالإجراءات وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية والتيسير على المستثمرين.

وقال «عباس» إن الهيئة أعدت خطة متكاملة خلال العام المالى الجارى، تعتمد على 5 محاور أساسية تتواكب مع خطتها نحو دفع الاستثمارات عن طريق توفير أراضى سكنية واستثمارية وكذلك تلبية احتياجات المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل من الوحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى و”سكن مصر” و”دار مصر” بالإضافة إلى تنمية المناطق الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة واستكمال خطة التوسع فى إقامة المدن الجديدة، واعتماد المخططات الإستراتيجية للامتدادات فى بعض المدن القائمة.

وأشار إلى حرص الهيئة على تنمية حجم الاستثمارات بالقطاع العقارى، وتلبية احتياجات الأفراد والقطاع الخاص والمطورين العقاريين، من توفير قطع من الأراضى المرفقة والمتنوعة المساحات الاستثمارية والسكنية بمختلف المناطق، للتواكب مع مختلف الاحتياجات وتوفير فرص استثمارية كبرى، وكذلك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم نحو تحقيق أهداف اقتصادية ومجتمعية من رفع معدلات النمو، والحد من البطالة وتوفير وحدات سكنية تلائم الطلب المتزايد بالقطاع.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأراضى الاستثمارية، فإن الهيئة تعتزم طرح 10 آلاف فدان خلال العام الجارى، على القطاع الخاص لتلبية مختلف الاحتياجات، مشيرا إلى أن طرح تلك المساحات، سيسهم فى توفير نحو 75 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة، والتى ترتبط بمراحل تنفيذ المشروعات وتنمية الأراضى.

وأضاف أنه سيتم بالتوازى طرح حوالى 76 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بمختلف المساحات، والفئات، ضمن الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا.

ولفت إلى أن الهيئة تعتزم استكمال خطتها الناجحة فى ذلك الصدد والتى أسفرت خلال العام الماضىى، عن توفير وتخطيط أراضٍ للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 11 ألف فدان لإقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة (نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر – نظام السعر المعلن – نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة)، وكذلك توفير وتخطيط حوالى 32500 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 1935 فداناً، وحوالى 23621 قطعة أرض بالإسكان المتميز، بمساحة إجمالية تخطت 3000 فدان، 9615 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً، وبخاصة فى المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية 1835 فدانا، وكذلك توفير 6 آلاف قطعة أرض بمساحة إجمالية تزيد عن ألفى فدان، للمصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحور توفير الوحدات السكنية، فسيتم العمل خلال العام الجارى على توفير 180 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى و”دار مصر” و”سكن مصر” بمعدل زيادة يفوق 10 % عن ماتم توفيره خلال العام الماضى، موضحا أن القطاع أعد خلال 2017 المخططات التفصيلية لحوالى 150 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تنفيذاً لتوجه الدولة بتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، كما تم استحداث برنامج جديد، وهو “سكن مصر” لتوفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 118 مترا لفئة متوسطى الدخل، وما دونها وتم إعداد المخططات التفصيلية لحوالى 60 ألف وحدة سكنية بهذا المحور، يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 1500 فدان، فى عدد من المدن الجديدة.

وأشار إلى أنه من المقرر استكمال خطة تنمية الخدمات والاستثمارات فى المدن الجديدة، وسيتم خلال العام توفير حوالى 500 قطعة أرض خدمى استثمارى بمختلف الاستخدامات تجارى إدارى ترفيهى طبى تعليمى فندقى وغيره، وبزيادة تفوق 60 % عن ماتم طرحه خلال العام الماضى.

وأوضح “عباس” أن الهيئة تستكمل خطة التوسع (الكمى – النوعى) فى إقامة المدن الجديدة، لزيادة الرقعة المعمورة، وترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبه ذلك من تحديد استعمالات الأراضى المختلفة، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ.

ولفت إلى أنه تم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لمدن أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان، و قنا الجديدة، والسادات وتوسعات مدينتى سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة، والمخططات الإستراتيجية لأحدث مدينتين يتم إنشاؤهما بصعيد مصر حالياً، وهما “غرب قنا” و”غرب أسيوط” (ناصر)، بمساحات إجمالية 264 ألف فدان، لفتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن، ومنع أى تعديات على أراضى الدولة بها.

وأضاف أن الهيئة قامت العام الماضى، بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لتحديد مواقع مدن المنصورة الجديدة،غرب قنا، غرب أسيوط، العلمين الجديدة، امتداد مدينة 15 مايو، وغيرها.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام الحالى إقامة 4 مدن جديدة فى صعيد مصر وسيناء والبحر الأحمر، تضاف إلى المدن القائمة ليصبح بذلك عدد المدن القائمة، وتحت الإنشاء 42 مدينة.

وأشار إلى أنه من المتوقع اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 13 مخططا من المدن الجديدة وامتدادها بمسطح إجمالى 229 ألف فدان.

وشدد على أن القطاع اتبع العديد من الإجراءات الخاصة بالتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال العام الماضى، وللمرة الأولى نجح القطاع فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 75 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، تقام على مساحة إجمالية تتخطى 32 ألف فدان، فى 15 مدينة جديدة، بما يدعم الطفرة التى حققتها هيئة المجتمعات على مستوى الإجراءات، والقضاء على البيرقراطية وشكاوى المستثمرين من تأخر إقرار واعتماد القرارات الوزارية للمشروعات.

وأكد أن الهيئة تعتزم استكمال تلك الإستراتيجية والعمل على تطويرها لإصدار المزيد من القرارات الوزارية، والتراخيص فى أقصر وقت والعمل على دفع الاستثمارات.

يذكر أن خطة هيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الجارى (2018-2019 ) تبلغ 56 مليار جنيه.