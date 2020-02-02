وليد صادق: 10% الحصة السوقية لباي سكاي في مجال الدفع الإلكتروني

الشاذلي جمعة وسيد بدر

قال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي، أن شركته استطاعت في وقت قليل الانتشار بشكل كبير في السوق المحلية وزيادة الحصة السوقية لنسبة 10% على مستوى خدمات الدفع الالكتروني في مصر .

أوضح خلال مؤتمر الشمول المالي الذي نظمته شركة مصر للتأمين، أن مصر مازالت امامها فرصة كبيرة التطور في خدمات الدفع الالكتروني حيث تصل النسبة لنحو 2%فقط من إجمالي مدفوعات التجزئة .

أشار إلى أنه رغم تأخر مصر في اقتحام مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية، إلا أن الفترة الحالية تشهد خطوات ضخمة بداية من حيث انتهى الآخرون فيما يتعلق بهذه المجالات .

أضاف أن المدفوعات هي القلب النابض للاقتصاد وميكنتها وتسهيل الوصول إليها يسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد والتطور ، لافتا إلى أن المؤسسات المالية الكبرى لها دور كبير في ذلك من خلال التعاون مع الشركات الناشئة واحتضان الحلول التي تقدمها .

وأشاد بالخطوات التي يقوم بها البنك المركزي في هذا الإطار على مستوى التشريعات وتدشين مختبر التكنولوجيا المالية.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات منها الحث والتأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا، وأهمية دور القطاع الأكاديمي في التثقيف المالي، ورفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

ومن ضمن المشاركين فى المؤتمر بيير بيلورج، الشريك – شركة إرنست أند يونج، وجون نجاهو متخصص الخدمات المالية الرقمية في مؤسسة التمويل الدولية IFC، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، ود. يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، وأحمد الألفي رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “سواري فنتشرز”، ود. علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي.

وكانت مصر لتأمينات الحياة قد أطلقت العام الماضى شهادة أمان المصريين بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى فى إطار سياسة الشمول المالى، وهى شهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة كل شهادة.