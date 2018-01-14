وليد سيد مصطفى يكتب: وثائق المسئوليات أنواعها وتغطياتها

إن السوق المصرى موجود به تغطيات عديده لتامين المسئوليات ولكن اغلبها ليست اجباريه، ومن هذه الوثائق: -اولاً: المسئولية المدنية العامة: Public liabilityالتعريف للتغطية التأمينية:فإن الشركة تلتزم بسداد المبالغ التى يصبح المشترك مسئول عنها قانونا قبل الغير فى حالة وقوع حادث نتيجة خطأ أو إهمال غير

إن السوق المصرى موجود به تغطيات عديده لتامين المسئوليات ولكن اغلبها ليست اجباريه، ومن هذه الوثائق: –

اولاً: المسئولية المدنية العامة: Public liability

التعريف للتغطية التأمينية:

فإن الشركة تلتزم بسداد المبالغ التى يصبح المشترك مسئول عنها قانونا قبل الغير فى حالة وقوع حادث نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد من جانب المشترك أو تابعيه أثناء وبسبب مزاولته لنشاطه فى موقع النشاط خلال مدة التامين المحددة فى جدول الوثيقة وذلك طبقا لأحكام القانون المدنى المصرى (المواد من 163 إلى 178) والتى تثبت فى حقه بموجب حكم قضائى نهائى وذلك عن اى اضرار مادية او جسمانية قد تلحق بالغير اثناء قيام المشترك بمزاوله نشاطه وترتب عن هذا الحادث ما يلــى :-

-1 وفاة أو إصابــة جسمانيـة للغيـر.

-2 خسارة أو تلف مادى لممتلكات الغير.

-3 أية مصروفات قانونية مستحقة على المشترك من المدعى والتى توافق عليها الشركــة.

وذلك بشرط ألا تتجاوز مسؤولية الشركة – بأى حال من الأحوال – بالنسبة لأى خسارة واحدة أو مجموع الخسائر خلال مدة التأمين مبلغ التأمين الخاص بكل بند من البنود المبينة بجدول الوثيقة أو الملاحق الصادرة عنها.

ومن التغطيات الاضافية التى يفتقدها هذا النوع من المسئوليات والتى يمكن ان تشملها المسئولية المدنية العامة بموجب اشتراك اضافى وهم كالاتى:

-1 ما ينشأ عن حوادث الدراجات البخارية أو الموتوسيكلات أو سيارات السباق.

-2 المسئولية الناتجة عن الحريق والانفجار وتصاعد الدخان والبخار والغاز وكذلك الحوادث الناشئة عن انفجار مواسير المياه العذبة.

-3 المسئولية الناشئة عن الأضرار عن أعمال التركيبات والتوصيلات المنفذة تحت سطح الأرض.

ثانياً:المسئولية المدنية للسيارات:

التعريف للتغطية التأمينية:

تغطية المسئولية المدنية للسيارات بالنسبة للاضرار المادية والاصابات الجسمانية لسيارات المؤمن له او المؤجرة من الغير والتى تثبت فى حقه بموجب حكم قضائى نهائى وذلك عن اى اضرار مادية او جسمانية قد تلحق بالغير.

وهذ النوع من المسئوليات لا يشهد اقبالاً من قبل العملاء نتيجة عدم ترويجه والتعريف بالتغطية التأمينية له فى السوق المصرى بالشكل الكامل حيث يطلب فقط من قبل بعض العملاء بناءاً على عقود مبرمة بينهم وبين مالك المشروع مع العلم ان المسئولية المدنية للسيارات يمكن ان تنمو سريعا فى السوق المصرى خاصة لما تشهده البلاد من نسبة حوادث مرتفعة كل عام.

ثالثاً: مسئولية رب العمل:

التعريف للتغطية التأمينية:

الشركة تلتزم بسداد المبالغ التى يصبح المشترك مسئول عنها قانونا فى حالة إذا أصيب أى موظف محدد فى الجدول يعمل بصفة مباشرة فى خدمة المشترك بموجب عقد عمل أو تدريب بإصابة جسمانية ناتجة عن حادث أو بمرض عارض أو وفاه ناتجة عنهما (تسمى فيما بعد بالإصابة الجسمانية)، تنشأ أثناء وبسبب مزاولته لعمله المحدد له لدى المشترك فى النشاط المحدد فى الجدول، وطبقا للشروط والأحكام والاستثناءات وحدود المسئولية الواردة فى هذه الوثيقة أو الملحقة بها، بتعويض المشترك عن مسئوليته القانونية عن الإصابة الجسمانية وسداد النفقات والمصروفات القانونية التى يحكم بها للمدعى بالإضافة إلى النفقات والمصروفات القانونية التى يتحملها المشترك بناء على موافقة الشركة الكتابية.

فى حالة وفاة المشترك أو إفلاسه أو إعساره خلال مدة التأمين، فإن الشركة فيما يتعلق بالمسئولية التى يتعرض لها المشترك تقوم بتغطية الممثلين القانونيين للمشترك وفقا لأحكام هذه الوثيقة كما لو كانوا هم المشترك نفسه وبشرط خضوعهم لهذه الأحكام بالقدر الذى يمكن أن تطبق عليهم.

وذلك بشرط : أنه ألا تتجاوز مسئولية الشركة عن أى تعويض بمقتضى هذه الوثيقة نتيجة لأى حادث واحد أو مجموعة حوادث ناشئة عن سبب واحد خلال مدة التأمين حدود مسئولية الشركة المحددة فى جدول الوثيقة.

وبعد استنفاذ الحد الأقصى للمسئولية عن الحادث الواحد و/أو مجموعة الحوادث خلال مدة التأمين يتوقف مفعول الوثيقة ولا يكون على الشركة أى التزام أخر فيما يختص بأية مطالبات لاحقة.

وهذ النوع من المسئوليات لا يشهد اقبالاً من قبل العملاء نتيجة عدم الوعى التأمينى به لدى العملاء او عدم ادراكهم به بالشكل الكامل له وعدم اعتلائهم لمصلحة موظفينهم نتيجة عدم وعيهم ايضاً لهذه التغطية وايضاً يطلب فقط من قبل بعض العملاء بناءاً على عقود مبرمة بينهم وبين مالك المشروع.

ثالثاً:المسئولية المهنية للمهندسين والمعماريين ( Professional indemnity( P I :

التعريف للتغطية التأمينية:

تلتزم الشركة بسداد المبالغ التى يصبح المشترك او موظيفه مسئول عنه قانونا قبل الغير والتى تثبت فى حقه بموجب حكم قضائى نهائى صادر من أحد المحاكم المصرية المختصة والناشئة عن أى مطالبة أو مطالبات تحدث وتبلغ خلال مدة التأمين والتى تنشأ عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذى يقع فى نطاق أعمال المؤمن له المهنية المذكورة فى الوثيقة وترتب عن هذا الحادث ما يلــى:

-1 المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بالواجبات المهنية بما فيها تغطية الأضرار المادية الناشئة عن مسئولية المشترك فى تصميم خطة أو مواصفات أو معادلة أو نموذج.

-2 المسئولية الناشئة نتيجة قيام المشترك بعمل استشارى أو كمستشارا مهنيا لتقديم خدمات أو تصميم أو خطة.

-3 المصاريف المعقولة التى يتكبدها المؤمن له لاستبدال أو إستعادة المستندات التى يكون المؤمن له مسئولاً عنها قانوناً والتى تم إكتشاف فقدها أو تلفها خلال مدة التأمين.

-4 الأتعاب أو المصاريف القضائية وسائر مصروفات الدفاع المترتبة على أى مطالبة.

ويعتبر هذا النوع من المسئوليات التى يمكن ان تشهد ترويجاً فى السوق المصرى لما يشهده السوق المصرى من توسعات فى مجال المقاولات وخاصة ان هذا النوع من التأمين يمكن اصداره كتغطية خاصة للمشروع (Project Cover) او تغطية سنوية للمشترك تغطى كافة المشاريع التى يمكن ان يقوم بها المقاول او الاستشارى خلال العام.

وثيقة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء:Directors & Officers ( D & O ).

توفر وثيقة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء الحماية المالية لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العاملين بمؤسسة ما فى حال رفع دعوى قضائية ضدهم (من قبل ملاك الأسهم، الدائنين، العملاء وأطراف أخرى ذات حق قانونى بمقاضاة المؤسسة) مرتبطة بإخلالهم بتأديتهم لواجباتهم المهنية المتصلة مباشرة بعملهم بالمؤسسة نتيجة سهو أو خطأ أو إغفال مسؤولية المنتجات Product liability: وهى تغطى مسؤولية المنتج (الصانع) عن المنتجات التى ينتجها وتتسبب فى إحداث إصابات بدنية أو مادية لمستعملها، وقد بدأ هذا النوع من التأمين فى العشرينات فى الولايات المتحدة ثم انتقل إلى بلدان العالم. وطبقاً لهذا النوع من تأمين المسؤولية عن الأضرار التى تصيب مستهلكى أو مستخدمى منتجاته على شركة التأمين. ويرى البعض أن المنتج بلقى بعبء مسؤولياته على حاسب المستهلك حيث يضيف أقساط التأمين إلى ثمن المنتجات ولهذا السبب تستخدم معظم شركات التأمين العالمية نظام التحمل الإجبارى عن الخسارة أى يتحمل المنتج جزءاً من كل تعويض وتدقع هى ما يزيد على ذلك الحد.

خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين