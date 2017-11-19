وليد سيد مصطفى يكتب: التأمينات الهندسية وأنواعها

التأمينات الهندسية بأنواعها تعد من أكثر أنواع التأمين إقبالا خلال العام الحالى، نظرا لما تشهده مصر من طفرة فى مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس الجديد وغيرها من المشروعات وتلعب التأمينات الهندسية، دورا محوريا ومهما فى خدمة الاقتصاد القومى بصفة عامة، وأصحاب المشروعات

التأمينات الهندسية بأنواعها تعد من أكثر أنواع التأمين إقبالا خلال العام الحالى، نظرا لما تشهده مصر من طفرة فى مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس الجديد وغيرها من المشروعات وتلعب التأمينات الهندسية، دورا محوريا ومهما فى خدمة الاقتصاد القومى بصفة عامة، وأصحاب المشروعات والمقاولين وصانعو الآلات والمعدات والأجهزة بصفة خاصة، وفيما يلى نقدم تعريفا ونلقى الضوء على ما أهم أنواع التأمينات الهندسية:

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولينContractor All Risks (CAR)

تغطى هذه الوثيقة الخسائر والأضرار التى تلحق بجميع أنواع مشروعات البناء والإنشاء، مثل مشروع الإسكان والمستودعات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء وشبكات المياه، والصرف الصحى ومشروعات معالجة المياه والسدود والطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات والجسور والأنفاق والصهاريج وأحواض السفن…الخ، أثناء فترة الإنشاءات حتى مرحلة التسليم النهائى إلى أصحابها وكذلك أثناء فترة الصيانة.

وتتمثل الحماية التأمينية التى توفرها وثائق جميع أخطار المقاولين فى قسمها الأول تغطية أخطار الحريق والانفجار والعواصف والفيضانات والزلازل وهبوط وانزلاق التربة والسرقة، وعيوب الإنشاء وتغطى فى قسمها الثانى المسئولية المدنية عن الأضرار الجسمانية والمادية التى تحدث للغير، بسبب تنفيذ أعمال تلك المشروعات وقد تمتد التغطية لتشمل الممتلكات القائمة إن وجــــدت “Existing properties”.

وثيقة تأمين آلات ومعدات المقاولين Contractors Plants & Machineries (CPM)

وتتضمن هذه الوثيقة الخسائر والأضرار التى تلحق بآلات ومعدات المقاولين البرية، من أوناش وخلاطات وحفارات وكسارات وغيرها المستخدمة فى المشروعات، التى تنتج عن الحريق والسطو والسرقة وأخطاء التشغيل والإهمال ونقص الخبرة أو المهارة والاصطدام والانقلاب وجميع الأخطار الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والسيول، وتشمل تغطية الآلات والمعدات أثناء فترات الراحة والعمرات ،كما تشمل التغطية نقل تلك المعدات من موقع إلى آخر وذلك بملحق إضافى يغطى أخطار النقل والتنقل.

وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب Erection All Risks (EAR)

تغطى هذه الوثيقة الخسائر والأضرار التى تصيب المشروعات الصناعية والخدمية، مثل المصانع ومحطات الكهرباء والمياه أثناء فترة التخزين والتركيب والتجارب والاختبارات، حتى مرحلة التسليم النهائى لهذه المشروعات إلى أصحابها، وكذلك أثناء فترة الصيانة وتوفير الحمــــاية الضـــرورية إلى المالكين و/أو المقاولين الذين ينفذون مشروعاً إذا تطلب ذلك المشروع إصلاح، استبدال أو إعادة تركيب بسبب تعرض المشروع لضرر مفاجئ غير متوقع خلال التنفيذ و/أو خلال فترة الصيانة.

و تبدأ مسئولية الشركة بعد التاريخ المتفق عليه وفور بدء العمل بعد تفريغ مواد الإنشاء/التركيب فى موقع العمل، وتستمر هذه المسئولية حتى وقت التسليم أو فور انتهاء فترة الوثيقة أو الانتهاء من اختبار التشغيل/التحميل أيهما قرب.

وتتمثل الحماية التأمينية التى توفرها وثائق جميع أخطار التركيب، فى تغطية عيوب التركيب وأ خطار الحريق والانفجار والعواصف والفيضانات والزلازل وهبوط تحركات وانزلاق التربة والسرقة والأخطار الكهربائية وزيادة الجهد الكهربائى، بسبب وأثناء التركيب والتمزق والإنشاء، وتغطى هذه الوثيقة المسئولية المدينة عن الأضرار الجسمانية والمادية التى تحدث للغير بسبب تنفيذ أعمال تلك المشروعات.

وثيقة تأمين عطل الآلات Machinery Breakdown (MB)

تضمن هذه الوثيقة تغطية الخسائر والأضرار المادية العرضية والمفاجئة التى تصيب الماكينات والالآت مثل الغلايات وأوعية الضغط البخارية والمولدات والمحولات وغيرها من الآلات المستخدمة فى المنشآت الصناعية والخدمية، بسبب الانفجار وأخطاء التصميم وعيوب المسبوكات والمواد وقصور الدائرة الكهربية أو زيادة التيار الكهربائى والتمزق الناتج عن قوى الطرد المركزية.

وثيقة تأمين فساد البضائع داخل مخازن التبريد والثلاجات Deterioration of Stock (DOS)

تضمن هذه الوثيقة الخسائر والأضرار المادية العرضية والمفاجئة التى تصيب المواد الغذائية أو الأدوية أو المنتجات الكيمائية، وجميع المواد التى يستلزم حفظها فى الثلاجات ومخازن التبريد الناتجة عن تعطل أجهزة التحكم والضبط الحرارى أو عدادات القراءة أو التسرب المفاجئ لغاز التبريد أو الخطأ فى تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون والأكسجين فى غرف التبريد. وجدير بالذكر أن هذه التغطية تمنح مع تغطية عطل الآلات الخاصة بالثلاجات ومخازن التبريد وفساد المحتويات الناتج عن عطل الماكينات.

وثيقة تأمين الحاسبات الآلية والمعدات الإلكترونية Electronic Equipment Insurance (EEI)

تضمن هذه الوثيقة الخسائر والأضرار العرضية والمفاجئة التى تلحق بالأجهزة والمعدات الإلكترونية مثل الحاسبات الآلية والأجهزة الطبية والميكروفيلم ووسائل حفظ وتخزين المعلومات وتكلفة إعادة تخزين أو نقل المعلومات التى كانت موجودة على وسائل الحفظ والتخزين، والتى تفقد من جراء الحادث والناتجة عن الحريق والانفجار والقصور فى الدوائر الكهربائية، وزيادة التيار والخطأ فى التشغيل والمياه والرطوبة والسطو والتعطل المفاجئ لأجهزة التكييف.



خبير التأمين الاستشارى

ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين