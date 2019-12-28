وليد سليمان يقود الأهلي لفوز سهل على بلاتينيوم في دوري الأبطال

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان في الدقيقة السابعة برأسية، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 68

استطاع الأهلي تحقيق الفوز على ضيفه بلاتينيوم بثنائية نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان في الدقيقة السابعة برأسية، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

المباراة شهدت العديد من الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلي، حيث تعرض سعيد سمير للإصابة في الدقيقة 14 من عمر المباراة خرج من أرض الملعب محمولًا على عربة نقل اللاعبين، ثم شارك رامي ربيعة في الدقيقة 17 بدلًا منه.

ولحق جونيور أجايى بسعد سمير بعدما اشتكى من إصابة عضلية في الدقيقة 19، ولم يتمكن من استكمال المباراة بعد ذلك، قبل أن يشارك حسين الشحات بدلًا منه في الدقيقة 23.

الأهلي يمتلك 6 نقاط بالمركز الثالث

ويمتلك الأهلي بهذا الفوز 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وفي المقابل يبقى بلاتينيوم في المركز الأخير خالِ من النقاط.

في السياق نفسه، استطاع حمادة صدقي، قيادة الهلال السوداني لتحقيق أول فوز في تاريخ الفريق على النجم الساحلي في تونس، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على الملعب الأوليمبي برادس.

الهلال السوداني فاز بهدف نظيف عن طريق مدثر الطاهر في الدقيقة 59 من زمن المباراة، ليشعل المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب كلا الفريقين، كل من النادي الأهلي وبلاتنينوم.

وبهذه النتائج، يتصدر كل من النجم الساحلي، والهلال السوداني والأهلي الجدول بنفس الرصيد 6 نقاط، ويأتي بعد ذلك نادي بلاتينيو في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.