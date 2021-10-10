وليد زكي يتولى الرئاسة التنفيذية لـ«بايونيرز العقارية» وغير التنفيذية لـ«جدوى الصناعية»

أكد وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، انه سوف يتولى منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة “بايونيرز بروبريتيز” للتنمية العقارية، بالإضافة الى منصب رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي لشركة “جدوى” للتنمية الصناعية .

يذكر أن “بايونيرز القابضة” نفذت خطة تقسيم الشركة لـ 3 شركات بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال 4.7 مليار جنيه، بالإضافة الى شركة جدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا “بايونيرز القابضة” التي سيتم تغيير اسمها الى “اسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية برأسمال 210 مليون جنيه.

وأضاف زكي، في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الان على شاشة المال تي في على موقع اليوتيوب، انه تم الإنتهاء من تشكيل مجالس إدارة شركتي “بايونيرز للتنمية العقارية” و”جدوى للتنمية الصناعية”، مشيرًا الى وجود إضافات جديدة في تلك المجالس، بالإضافة الى خروج أعضاء من مجلس الإدارة الحالي.

وأوضح زكي، انه سوف يبتعد عن إدارة الشركة المالية “اسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية،الا انه سوف يساعد ويدعم الإدارة الجديدة، بل سيمنحها خطة ودراسة كاملة للسوق، تحدد بها الشركات المتاحة للاستحواذات و نظيرتها المتاحة للدخول معها في صفقات مبادلة.