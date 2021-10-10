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وليد زكي : «بايونيرز للتنمية العمرانية» تستثمر في نشاط الإيجارات والوحدات السكنية (فيديو)

رئيس بايونيرز يكشف تفاصيل خطة النشاط العقاري
أحمد علي 9:34 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 9:34 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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أكد وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن شركة بايونيرز بروبريتز” للتنمية العمرانية ستركز استثماراتها في نشاطي الإيجارات التجارية والإدارية و الوحدات السكنية.

يذكر أن “بايونيرز القابضة” نفذت خطة تقسيم الشركة لـ 3 شركات بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال 4.7 مليار جنيه، بالإضافة الى شركة جدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا “بايونيرز القابضة” التي سيتم تغيير اسمها الى “اسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية برأسمال 210 مليون جنيه.

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وأضاف زكي، في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الان على شاشة المال تي في على موقع اليوتيوب، ان الشركة العقارية “بايونيرز بروبريتز” تستهدف إيرادات ايجارية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات من الان، وذلك عقب تأجير مساحات ايجارية تبلغ 500 الف متر.

وأوضح زكي، أن “بايونيرز بروبريتز للتنمية العقارية” تمتلك مساهمات وحصص مؤثرة و غير مؤثرة في 4 شركات مقيدة و 3 غير مقيدة، فيما تمتلك نحو 110 الف متر مؤجرة خلال الفترة الراهنة.

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وأشار الى الشركة تمتلك محفظة أراضي تقدر بنحو 6 ملايين متر منها 2 مليون متر تحت التنمية والتطوير حاليًا، و4 ملايين متر غير مطورة، فيما مستهدف إضافة نحو 1.3 مليون متر لمشروعات سكنية عبر شراكة مع أحد الكيانات.

وليد زكي في حوار مع برنامج CEO LEVEL
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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