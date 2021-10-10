وليد زكي : «بايونيرز للتنمية العمرانية» تستثمر في نشاط الإيجارات والوحدات السكنية (فيديو)

أكد وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن شركة بايونيرز بروبريتز” للتنمية العمرانية ستركز استثماراتها في نشاطي الإيجارات التجارية والإدارية و الوحدات السكنية.

يذكر أن “بايونيرز القابضة” نفذت خطة تقسيم الشركة لـ 3 شركات بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال 4.7 مليار جنيه، بالإضافة الى شركة جدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا “بايونيرز القابضة” التي سيتم تغيير اسمها الى “اسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية برأسمال 210 مليون جنيه.

وأضاف زكي، في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الان على شاشة المال تي في على موقع اليوتيوب، ان الشركة العقارية “بايونيرز بروبريتز” تستهدف إيرادات ايجارية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات من الان، وذلك عقب تأجير مساحات ايجارية تبلغ 500 الف متر.

وأوضح زكي، أن “بايونيرز بروبريتز للتنمية العقارية” تمتلك مساهمات وحصص مؤثرة و غير مؤثرة في 4 شركات مقيدة و 3 غير مقيدة، فيما تمتلك نحو 110 الف متر مؤجرة خلال الفترة الراهنة.