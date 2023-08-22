وليد حسونة: منتج شقلباظ يستحوذ على 30% من مبيعات «فاليو»

كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” لمنصة الشراء الآن والدفع لاحقًا، أن منتج شقلباظ يستحوذ على 30% من مبيعاتها بشكل عام .

وأوضح، أن هذا المنتج يُتيح للعملاء استرداد قيمة الفواتير كاش، وعلى هوامش الربحية المستهدفة لشركة “فاليو” حتى نهاية العام الجاري حوالي 20 إلى 25% .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الحصة السوقية لـ”فاليو” من حيث حجم التمويلات تصل لنحو 18% وحوالي 22% من حيث العملاء .

ولفت إلى أن التوسعات الخارجية لشركة “فاليو” محل نظر حاليًا، وتقييم، نظرًا لوضع الظروف الحالية، وذلك حفاظًا على الكاش لدى الشركة.