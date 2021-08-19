وليد حسونة: «فاليو» سجلت 100 مليون جنيه إيرادات في النصف الأول (فيديو)

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس أن شركة “فاليو” استطاعت تخطى حاجز الـ 100 مليون جنيه كإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت قيمة العمليات المنفذة قيمة بيع السلع والخدمات- نحو مليار جنيه، وسجلنا أرباح جيدة لكننا لا نفصح عنها.

«فاليو» توفر عروض الزيرو فايدة الأكثر إقبالا من العملاء

وأضاف حسونة في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الآن على شاشة ALMAL TV على منصة يوتيوب، أن الشركة تقوم بتوفير أكثر العروض المفضلة للعملاء وهي عروض “الزيرو فائدة” سواء عبر زيادة عدد المحلات التي توفر تلك العروض او زيادة المدة الزمنية الخاصة بتلك العروض.

وأوضح أن فاليو تسعى إلى توفير عمليات تقسيط ذات الأحجام الكبيرة بدون الفوائد، سواء الأجهزة الكهربائية، المصروفات الدراسية، الخدمات الطبية مرتفعة القيمة.

100 ألف عميل استفاد من خدمات فاليو ونستهدف 250 الف العام المقبل

وأكد أن عدد المستفيدين بلغ نحو 100 ألف عميل، وهناك نحو 70 ألف عميل يستخدمون منصة “فاليو” شهريًا، ونستهدف الوصول إلى 250 ألف عميل في نهاية عام 2022 المقبل.